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Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak isteyen yakınları Batman’dan Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHA

Etiketler Muş şehit asker trafik kazası şarampol
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