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Şerefsizler yine iş başında! Yine bir depremzedeyi dolandırdılar

Şerefsizler yine iş başında! Yine bir depremzedeyi dolandırdılar
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Hatay'da bir depremzede, konteyner almak isterken 60 bin TL dolandırıldı.

Depremin vuruğu yerlerden Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan H.İ.İ.'nin evi yan yatarak ağır hasar aldı. Köpekleri sayesinde kurtulan H.İ.İ., Arsuz'un Akçalı Mahallesi'nde dedesinden kalan bahçeye iki konteyner koyarak burada yaşamayı planladı. Sosyal medyadan konteyner satışı yapan bir sayfa ile iletişime geçen H.İ.İ., iki konteyner için 120 bin TL'ye anlaşma yaptı.

Anlaşma sonrasında firmanın güvenilir olup olmadığını öğrenmek için bir akrabasını verilen adrese gönderen H.İ.İ., söylenen firmanın varlığını teyit etti. Bu güvenceyi alan H.İ.İ., iki konteyner için anlaştığı paranın yarısı olan 60 bin TL'yi 5 ayrı havale ile banka yoluyla ödedi. Bir süre oyalanan H.İ.İ., dolandırıldığını anlayınca durumu, firmanın olduğu şehir Konya'nın İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. 4 gün daha dolandırıcılarla telefon trafiğini sürdüren H.İ.İ.'nin irtibatta olduğu numaraya bir daha ulaşılamazken, sosyal medya hesapları da kapandı.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan H.İ.İ., "Allah için biraz vicdan. Bizim bu kötü günümüzde bu yapılır mı? Bugün bizim başımıza gelenler yarın sizin başınıza da gelebilir" dedi.

Etiketler depremzedeler konteyner dolandırıcı dolandırıcılık konteyner dolandırıcılığı
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