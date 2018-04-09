Sevgilisinin yatağında görünce dehşet saçtı !

Birlikte yaşadığı kadının yatağında görünce bıçaklamış Antalya'da, birlikte yaşadığı D.Ç.'nin evinde gördüğü Reşat Elma'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle yargılanan G.B.S.'nın yargılanmasına başlandı. Sanık, Elma'yı Ç.'in yatağında görünce bıçakladığını, öldürme niyetinin olmadığını ileri sürdü.

Antalya'da geçen 23 Aralık'ta, birlikte yaşadığı D.Ç.'in evinde gördüğü Reşat Elma'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık G.B.S. ile cinayete teşvikten tutuklu D.Ç.'in yargılanmasına başlandı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar G.B.S., D.Ç. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Ç. duruşmada yaptığı savunmada, S. ile duygusal birliktelik yaşadığını, olaydan bir süre önce de ayrıldıklarını söyledi.

Olay günü Reşat Elma'yı uçağını kaçırdığı için evinde misafir ettiğini, bu sırada G.B.S.'nın da eve geldiğini iddia eden D.Ç., Elma rahatsız olduğu için yatağında yattığını, bunu gören S.'nın ise sinirlendiğini savundu. S.'nın kendisine ve Elma'ya tepki gösterdiğini aktaran Ç., "Sanık Burak, bıçakla Reşat'ı bir kez bacağından yaraladı. Ben kendisine tepki gösterdim. Reşat yaralı olarak evden kaçtı. Ben ve Burak onu bulmak için dışarı çıktık ama bulamadık. Sanık Burak, telefonumu alarak polisi ve ambulansı aramamı engelledi" dedi. Kimseyi adam öldürmeye teşvik etmediğini öne süren D.Ç., beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık G.B.S. ise D.Ç. ile dini nikâhlı yaşadığını, olay günü Ç.'in yatağında tanımadığı birini görünce her ikisine tepki gösterdiğini söyledi. Reşat Elma'nın kendisine sinkaflı sözler söylediğini iddia eden S., mutfaktan aldığı bıçakla bacağından yaraladığı Elma'nın evden kaçtığını söyledi. Kimseyi öldürme niyeti olmadığını, olaydan sonra Reşat Elma'yı bulmak için evden ayrıldıklarını söyleyen G.B.S., yaşananlardan üzgün olduğunu ifade etti.

Tanıkların dinlenmesinden sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık D.Ç.'e yurt dışına çıkma yasağı getirerek tahliyesine, G.B.S.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.