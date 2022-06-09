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Sevgilisiyle birlikte öldürülmüştü! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu

Sevgilisiyle birlikte öldürülmüştü! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu

Kırşehir'de 77 günce önce kız arkadaşıyla birlikte öldürüldükten sonra Kızılırmak'a atılan Hasan A.'nın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kızılırmak’ın geçtiği Sarıyahşi köprüsü yakınlarında yemek yiyecek olan çoban köprünün ayaklarına sıkışmış halde erkek cesedi gördü. Çoban tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, Ankara’dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, JAK, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başlarken bölgeye incelemelerde bulunmak üzere Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de geldi.

77 GÜNDÜR SEFERBER OLUNDU
25 Mart tarihinde Hasan A. (21) ve Şeyma D.’den (18) haber alamayan aileleri kayıp ihbarında bulunmuş, ve ihbardan sonra başlatılan çalışmalar sonucunda Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.’nın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin cesetleri attıkları bölgeyi göstermesinin ardından yapılan arama çalışmalarında kayıp ihbarından 3 gün sonra Şeyma D.’nin cansız bedeni, ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurulmuş halde Kızılırmak’ta bulunmuştu. İhbar tarihinden bu yana kayıp Hasan A.’yı arama çalışması ise aralıksız devam etti. Helikopter desteği ile birlikte AFAD, jandarma sualtı ekipleri, JAK ekipleri gencin bulunması için seferber oldu.

ATILDIĞI YERDEN 30 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Erkek cesedinin, şüpheliler Ş.E. ve S.A.’nın ifadelerinde attıkları belirttiği bölgeden 30 kilometre uzakta bulunduğu öğrenilirken Hasan’ın ailesi tarafından tespit edilen cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

İHA

Etiketler kırşehir cinayet
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