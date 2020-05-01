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  4. 01 Mayıs 2020 19:19

Seyahat izin belgesiz denize açılanlara büyük ceza

Antalya'nın Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde yaşayan 4 kişinin, seyahat izin belgesi almadan denize açılmaları sonucunda 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Seyahat izin belgesiz denize açılanlara büyük ceza
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Fethiye'de seyahat izin belgesi almadan tekneyle Antalya'nın Kemer ilçesine gelen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza verildi.

İçinde 4 kişi bulunan tekne, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasına rağmen, izin belgesi almadan dün Fethiye Limanı'ndan denize açıldı. Saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarına gelen tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Teknenin seyahat izin belgesi alınmadan denize açıldığı saptandı.

Bunun üzerine teknede bulunan A.Y. (33), Ö.Y. (33), Ş.S. (37) ve A.E.Y.'ye (17) Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Konyaaltı ile Kepez ilçelerinde yaşadıkları belirlenen 4 kişiye, ayrıca 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalmaları tebliğ edildi. Tekne ise G-Marina içerisinde izole bir alana alınarak, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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