Şiddetli fırtınada ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle düşen tabela, işçinin kafasına böyle çarptı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir avukatlık ofisine ait iş yeri tabelası yerinden çıkarak düştü, belediye temizlik işçisinin kafasına çarptı. Olayda işçi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde dün saat 16.10'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fahrettin B.'nin (45) başına, cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada, bir avukatlık bürosuna ait reklam tabelası şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak başına düştü. Tabelanın çarpmasıyla yere savrulan personelin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Fahrettin B., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Öte yandan bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, olay anlarını kaydetti. Kaydedilen görüntülerde temizlik görevlisi Fahrettin B.'nin cadde üzerinde çalıştığı esnada, tabelanın başına isabet ettiği, elindeki temizlik malzemesinin düştüğü ve aldığı darbe sonucu başını tutarak çömeldiği görülüyor. Bu esnada vatandaşların Fahrettin B.'nin yanına gelerek, yardımcı oldukları anlar da kaydedilen görüntüler arasında yer alıyor.

