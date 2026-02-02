Erdoğan'dan 100 milyar TL'lik kredi paketi müjdesi: Altı ay geri ödemesiz, 36 ay vade!

Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sanayi işletmelerine 100 milyar liralık kredi desteği verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, sona erdi. Toplantıda, dış politikaya ilişkin ABD-İran gerilimi, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

İmalat sanayi işletmelerine yönelik 100 milyar lira büyüklüğünde finansman desteği sağlanacağının müjdesini veren Erdoğan, "6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketi ile destekliyoruz. Ayrıca Kobilerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu akşam idrak edeceğimiz Beraatınızı tebrik ediyorum. 11 ayın sultanı Ramazan’a ulaştırmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını diliyorum. 2025-2026 yılının 2’inci yarı yılı bayrak sevgisi dersi ile başladı. Yeni dönemin hem evlatlarımız, hem eğitim camiasının hem de evlatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 yıldır aşkla koşuyor, 86 milyon ferdimize hizmet ediyoruz, ana muhalefet partisi gibi 'Atam İzindeyiz' deyip yılın tamamını izin yapmıyoruz, maaşını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken, tropik adalarda keyif etmiyoruz, ilk günkü heyecanımızla Türkiye’yi ihya etmenin samimi gayreti işçindeyiz.

"İRAN VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Dış politikada, İran ve Suriye bağlamında kritik gelişmeleri yakından takip ederken içeride eser siyasetimizi sürdürdük. 20 Ocakta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerini sahiplerine verdik. 22 Ocak’ta Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7’inci Genel Kuruluna iştirak ettik. 24 Ocak’ta yeni konutlarının anahtarını teslim etmek ve kura çekimi için Aydın’ın misafiri olduk. Aydın’a inşaat edeceğimiz 6000 konutun kuralarını çektik. 1467 konutu ve işyerini Aydınlı vatandaşlarımıza teslim ettik. Ayrıca Şehir hastanemizin kurdelesini kestik. 27 Ocak’ta dünyanın dört bir yanında üstlendikleri projelerle başarıdan başarıya koşan Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik sektörümüzün temsilcilerine ödüllerini verdik. Aynı gün Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve heyetini ağırladık. Yükselen yıldız Afrika ile ilişkilerimiz her alanda yükseliyor. Büyükelçilik sayısını 44’e çıkardık, Ankara’da 38 Afrika ülkesinin büyükelçisi var.

"TÜRK DÜNYASI TEŞKİLATI ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Dış politikada Türk dünyası istisna bir duruma sahiptir. Türk dünyası çok ciddi bir gücü ve potansiyeli teşkil etmektedir. Türk Dünyası Teşkilatı altında bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Türk Dünyası Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. 2026’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve heyetinin ziyareti bu bağlamda önemliydi. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 4’üncü toplantısını gerçekleştirdik ve 10 yeni anlaşma imzaladık. Son 3 yılda ticaretimizi 3 kat arttırdık. Özbekistan asrın yardımına koşan ilk ülkelerden biriydi.

"YOL MEDENİYETTİR, UFUKTUR, VİZYONDUR"

Ülkemiz genelinde ulaşım seferberliği başlatarak bölünmüş yollarımızı 30 bin 49 km’ye çıkardık. 'Bölünmüş yollarla milleti bölecekler, yol mu yiyeceğiz' diyerek bu yatırımlara karşı çıkan hizmet düşmanı zihniyete rağmen başardık. Yol medeniyettir, ufuktur, vizyondur. Bölünmüş yol ve otoyollarımız her yıl 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Yol kusurlarından kaynaklı kazalar sıfıra indi. Her bir km yol geniş bir yelpazede bize kat be kat geri dönüyor. 'Daha çok yol yaparsak trafik sıkışır' diyenlerin bunları öğrenmesi gerekir. Bölünmüş yol ağımızı ilk etapta 31 bin kilometreye, ilk aşamada 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını rekorlarla kapatmıştık. Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimizin gülmesine neden olmuştu. Turizm 2025'i rekorla tamamladık. 2026 için hedefimiz ise 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

Ekonomiye dair diğer alanlarda da müspet haberler alıyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri 215,6 milyar dolara ulaştı. Hiç şüphesiz bunlar milletçe hepimizi sevindiren, heyecanlandıran gelişmeler. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayanların bu milletin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.

İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE FİNANSMAN MÜJDESİ

Özellikle iş dünyamızın şunu çok iyi bilmesini isterim. Üretenin, istihdam sağlayanın yanındayız. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketi ile destekliyoruz. Ayrıca Kobilerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye kardeş bir ülkedir. “Orta Doğu bataklığı”, “Bize ne Suriye'den” dediler. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek istemiyorlar. Buna son üç haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki gelişmelere ideolojik taassupla bakanlar yine yanıldı.

“Kürt düşmanı” gibi son derece çirkin ifadelerle iftira atıyorlar. Biz bölgemizin her karışında, barıştan huzurdan, istikrardan, toplumlar arası kucaklaşmadan yanayız. Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Tüm çabamız önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasından yanadır. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden tek ordu, tek devlet şeklinde çözülmesi çok önemlidir. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa var. Kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır. Terörden medet umanlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir.

“KARDEŞLİĞİMİZİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞANLARI ARAMIZA ALMAYACAĞIZ”

Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız. Husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız, Pusuda bekleyenleri, kardeşliğimizi kundaklamaya çalışan fitne tüccarlarını aramıza almayacağız.

MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETLERİ

Yarın Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan iki günlük bir yolculuğa çıkıyoruz. İkili ilişkilerimiz yanında bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin inşaasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizininin tırmanması için hagi adımları atabiliriz bunları ele alacağız.