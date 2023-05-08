Sinan Oğan'ın otobüsüne de taşlı saldırı düzenlendi

Türkiye Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı saldırıyı konuşurken bu sefer de ATA İttifakı’nın seçim otobüsüne Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde taşlı saldırı düzenlendi.

Van’dan Gaziantep’e gitmek için yola çıkan ATA İttifakı’na ait, Cengiz Kılıç yönetimindeki 07 AVB 373 plakalı seçim otobüsü dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesi çıkışına geldiğinde taşlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine şoför, otobüsü ilçenin çıkışındaki Bağdere Jandarma Karakolu’na çekti. Sadece şoför ve oğlunun olduğu otobüste yaklaşık 50 bin TL’lik hasar oluştu.

Otobüs şoförü Cengiz Kılıç ifadesinde, “Siyasi parti seçim otobüsü ile Van’dan Gaziantep’e seyir halindeydik. Silvan-Diyarbakır istikametine geldiğimizde Silvan’ın çıkışını yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra aracımızda bir anda teker patlar gibi ses geldi" diyerek o anları şöyle anlattı:

"Ne olduğunu anlamadım. Araca birkaç tane daha taş darbesi gelince taşlandığımızı anladım ve aracın hızını artırarak oradan uzaklaşmaya çalıştım. Biz o esnada kimin taş attığını görmedik. Sonrasında hiç durmadan güvenlik amaçlı Bağdere Karakolu’na sığındık. Burada Silvan Jandarma Karakolu ekipleri gelerek müracaatımızı aldılar. Benim bu olayda herhangi bir yaralanmam olmadı."

'ŞİMDİ KINAMA YAPABİLİRSİNİZ'

Van’daki seçim çalışmalarının ardından kendisi uçakla kentten ayrılan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da sosyal medya hesabından, görüntüleri ve fotoğrafları paylaşarak, “Seçim otobüsümüze yönelik Silvan’da yapılan saldırının tutanak ve videolarını istemiştiniz. Biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretimiz sırasında düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklamak için bekledik. Buyurun saldırının tutanak ve videolarının bir kısmı. Şimdi kınama yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.