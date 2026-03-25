Site otoparkında kan donduran olay: 19 yaşındaki genç vahşice öldürüldü

İstanbul Esenler'de bir sitenin otoparkında 19 yaşındaki U.Ö. ve H.İ. (17) arasında çıkan kavga arkadaşlarının dahil olmasıyla büyüdü. Kavga sırasında silahla vurulan Ü.Ö. hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ailenin avukatı, ''Üç kişi tarafından vahşice katledilerek öldürülmüş. Silah yarası var, bıçak yarası var ve bu üç kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar tanık ifadeleriyle sabit'' dedi.

Olay, dün saat 23.55 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ü.Ö., ile aralarında daha önceden husumet olan H.İ. kavga etmeye başladı. H.İ.'nin bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri gelmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Ü.Ö. silahla vurularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ü.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler H.İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ü.Ö.'nün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'BALKONA ÇIKINCA ÇOCUĞUN VURULDUĞUNU DUYDUK'

Olayın yaşandığı sitede yaşayan G.U., "Polis ve ambulansın sesini duyduk. Çocuklarımızı bir yere gönderirken güvenmeyelim mi artık? Allah yardımcımız olsun. Balkona çıkınca çocuğun vurulduğunu duyduk ama aşağıya inemedik. Çok üzüldük, Allah yardımcısı olsun annesine babasına sağlık versin. Emniyet güçleri geldi. Ailesi vardı çok kalabalıktı. İnsan çok üzülüyor. Üzüntüden daha çok can güvenliği önemli" dedi.

'VAHŞİCE KATLEDİLDİ, BİR FAİL SERBEST BIRAKILDI'

Olayla ilgili Ü.Ö.'nün kuzeni ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Akın Ö. açıklamalarda bulundu. Akın Ö., "Olayı dün gece öğrendik, gece saatlerinde gerçekleşmiş. Üç kişi tarafından vahşice katledilerek öldürülmüş. Silah yarası var, bıçak yarası var ve bu üç kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar tanık ifadeleriyle sabit. Buna rağmen olayın faillerinden biri serbest bırakılmış. Bunu aileyle dahi paylaşamadık henüz. Ailenin üzüntüsünü kat kat artıracak bir durumdur bu" dedi.

'TOPLUMUN VİCDANI YARALANACAKTIR'

Avukat Ö., "Yaşadığımız şu dönemde daha Atlasların, Minguzilerin acısının yaşandığı bir dönemde vahşice katledilen bir gencin saldırganlarından birinin serbest bırakılması hani aileyi son derece yaralayacaktır, toplumun vicdanını da yaralayacaktır bu durum. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Olayın peşinde bırakmayacağız kesinlikle. Çünkü 19 yaşında bir genç, üç kişi tarafından silah ve bıçak darbeleriyle vahşice katledildi. Olayın aslı budur" ifadelerini kullandı.

'TUZAK İDDİASI ARAŞTIRILIYOR'

Cinayetle ilgili 'tuzak' ihtimali üzerinde durduklarını belirten Ö., "Yapanları tanımıyoruz. Aralarında bir husumet olduğuna dair bir emare bulamadık henüz. Bir tartışma yaşanıyor gece saatlerinde Esenler'de aralarında, ondan sonra böyle bir olay gerçekleşiyor. Öyle bir söylenti var ancak bunu teyit etmedik henüz. Çünkü arayıp kendilerinin çağırdıkları, tuzağa düşürdükleri yönünde bir iddia var. Olayın tanıklarıyla da görüşme halindeyiz. Bunu da teyit ettiğimizde tabii ki bunlar da dosyanın içerisine girecek" dedi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Ü.Ö.'nün cenazesi bugün işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ü.Ö., bugün Yed-i Beyza Zeliha Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA