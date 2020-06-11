Sivas ve Denizli'den acı haber! 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Kale ilçesinde gölete giren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Kayabaş Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Gölete giren kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi, suda kayboldu. Durumun fark edenler jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine, jandarmanın dışında itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye su altı arama ekipleri, gölette çalışma başlattı. Arama çalışmalarında gölette kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölenlerin Gülsüm Mayuk (14) ve Melik Tunahan Nazalı (20) olduğu belirlendi.

SİVAS'TA 3 ÇOCUK BOĞULDU

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu.





Serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri'nde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı.Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında, aileler gözyaşları döktü.



KAYIP SANILAN KİŞİ, POLİSE GİTMİŞ

Suda kaybolduğu sanılan ve çocukları kurtarmak için peşlerinden nehre girdiği değerlendirilen kişinin ise korkarak olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerine sığındığı öğrenildi. 3 çocuğun cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgede arama çalışmaları tamamlandı.