Şok iddia: e-Devlet hacklendi! 85 milyonun tüm verileri çalındı

Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşın, TC, telefon, adres ve tapu bilgilerinin ele geçirildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye'de ikamet eden 85 milyon yurttaşın verilerinin bir internet sitesi tarafından ele geçirildi.

Halk TV'nin iddiasına göre sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor. Bu bilgilere ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılırken tapu ve diğer özel bilgiler için ise site ücretli üyelik isteniyor.

Sunucu Şule Aydın iddiaya ilişkin, "Sitede, Türkiye'de yaşayan herkesin TC Kimlik bilgisi, telefon numarası, adresi, ücretsiz üyelik karşılığında kolayca bulunabiliyor. Tapu ve diğer bilgiler ücretli üyelik karşılığında bulunabiliyor. Siteye e-mailinizle üye olabiliyorsunuz. Çok ciddi bir güvenlik riski söz konusu" ifadelerini kullandı. Canlı yayına katılan Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nesil, verilerin çalınmasında hükümetin ihmali olduğunu ifade ederek, "Derhal bu araştırılıp nereden çıktığını bularak erişim engeli getirilmeli. Sadece Türkiye çapında değil; dünya çapında derhal araştırılmalı."

Söz konusu internet sitesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.

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