Sokağa çıkma izninde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde dışarı çıktıktan sonra kaybolan Hüseyin Kamacı’nın (69) evinin yakınındaki apartmanın çatısında cesedi bulundu.

Pamukkale'nin kırsal Fesleğen Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kamacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine ile kronik hastalığı bulunanlara verilen 6 saatlik izinle dün dolaşmak için evden çıktı. Serbestliğin bittiği saat 18.00'de Kamacı, evine dönmeyince yakınları meraklanarak polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kamacı'yı bulmak için MOBESE kameraları başta olmak üzere gidebileceği yerlerdeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu, bu nedenle ilaç kullandığı öğrenilen Kamacı'nın zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

ÖLÜ BULUNDU

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde dışarı çıktıktan sonra kaybolan Hüseyin Kamacı’nın (69) evinin yakınındaki apartmanın çatısında cesedi bulundu.

Feslikan Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında bir ceset gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inclemede ölü bulunan kişinin dün kaybolan Hüseyin Kamacı olduğunu belirledi. Haberi alıp olay yerine gelen Kamacı’nın yakınları gözyaşı döktü.

EN SON SAAT 17.00'DE GÖRÜLMÜŞ

Alzheimer başlangıcı olan Kamaca’nın en son dün saat 17.00’de ATM ‘den para çektiği ardından da evine dönmek üzere yola çıktığı belirlendi. Kamaca’nın evinin bulunduğu bina yerine 2 apartman altındaki başka bir 4 katlı apartmana girdiği ve çatı katında öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamaca’nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kamaca’nın vücudunda herhangi bir delici ve darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.