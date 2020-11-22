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  4. 22 Kasım 2020 12:55

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ortalığı birbirine kattılar

Diyarbakır'da dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup yol kesip, cadde ortasında lastik yaktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ortalığı birbirine kattılar
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Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, beraberlerinde getirdikleri lastikleri, caddeye bırakıp yolu kesti.

Şüpheliler, daha sonra lastikleri ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören şüpheliler, ara sokaklara kaçarken, yanan lastikler ekiplerce söndürüldü.

Yol tekrar trafiğe açılırken, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

Operasyonda, F.E. yakalanarak gözaltına alındı. F.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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