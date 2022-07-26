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Sokak ortasında dehşet: Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Sokak ortasında dehşet: Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.T.K isimli kadın, eski erkek arkadaşı B.N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle üzerindeki bıçağı çıkaran B.N., E.T.K.'yi karnından ve kolundan bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kadın yere yığılırken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardımına koştu.

SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırgan B.N. olay yerinden hızla uzaklaşırken, vatandaşlar polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını sedyeye alarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan saldırgan B.N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler bıçak sokak ortası dehşet
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