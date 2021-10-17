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Sokak ortasında dehşet! Kayınbiraderini defalarca bıçakladı

Sokak ortasında dehşet! Kayınbiraderini defalarca bıçakladı

Antalya'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini defalarca bıçakladı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen şahıs, polis tarafından kurtarıldı.

Antalya'da sokak ortasında vahşet yaşandı. Ramazan U., sorun yaşadığı kayınbiraderi Oktay K. ile kaldırımda karşılaşmasının ardından gözü döndü. İkili bir anda kavgaya tutuştu. Ramazan U., daha sonra elindeki bıçakla Oktay K.'yı defalarca bıçakladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI
Saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Ramazan U., kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan U., üzerindeki bıçağı çıkararak kovaladığı Oktay K.'yi yakalayıp vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI
Olayı görenlerin tepkisi üzerine Ramazan U. elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atarak kaçtı. Çevredekiler, yakaladıkları Ramazan U.'yu linç etmek istedi. Ramazan U.'ya tekme ve yumrukla vuran halk, bir yandan da polise haber verdi. Polis, dövülen Ramazan U.'yu kurtarıp araçlarına aldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de Oktay K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan U.'nun dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Etiketler antalya kayınbirader bıçaklı saldırı
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