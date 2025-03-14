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Sokak ortasında genç kadın önce tacize uğradı ardından da darp edildi

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Samsun'da yaşanan korkunç olayda 32 yaşındaki bir genç kadın sokak ortasında hem tacize uğradı hem de darp edildi. Saldırganın hastanelik ettiği genç kadının yüzünde 2 kırık oluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde sokak ortasında sözlü tacize uğrayıp darbedilen Damla K., 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. DHA’ya konuşan Damla K., “Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı. 3 ay sıvı ile besleneceğim" dedi.

 Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla K. (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre S.A.’ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından S.A. kendisine cevap vermeyen Damla K.'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damla K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla K.'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

Samsun'da yaşanan korkunç olayda 32 yaşındaki bir genç kadın sokak ortasında hem tacize uğradı hem de darp edildi. Saldırganın hastanelik ettiği genç kadının yüzünde 2 kırık oluştu.

 Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta S.A.’ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla K. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Damla K., 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Samsun'da yaşanan korkunç olayda 32 yaşındaki bir genç kadın sokak ortasında hem tacize uğradı hem de darp edildi. Saldırganın hastanelik ettiği genç kadının yüzünde 2 kırık oluştu.

 OLAY ANINI ANLATTI

DHA’ya konuşan Damla K., “Ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ve anaokulu öğretmeniyim. Şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum. Ben evimden alışveriş yapmak için çıkmıştım. Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim. İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana 'ücretin ne kadar' dedi. 'Pardon, anlamadım' deyince 'burası Atakent mi?' diye sordu. Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı. 'Etek giydiğine göre böylesin' dedi ve bana yeltenmeye başladı. Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten" dedi.

Samsun'da yaşanan korkunç olayda 32 yaşındaki bir genç kadın sokak ortasında hem tacize uğradı hem de darp edildi. Saldırganın hastanelik ettiği genç kadının yüzünde 2 kırık oluştu.

 ‘3 AY SIVI İLE BESLENECEĞİM’

Yüzünde 2 kırığı olduğunu ve platinler takıldığını belirten Damla K., “3 ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi. En büyük sorunumuz 3 ay boyunca sıvı beslenecek olmam. 8 gündür hastanede tedavideydim. O anda 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede ise sinir krizleri geçirdim, çok ağladım. Hala kendimi çok kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Umarım bundan sonra bu düşüncede olan insanlar korkar. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı" ifadelerini kullandı.

 

 

DHA

Etiketler genç kadın saldırı darp dayak taciz samsun
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