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Sokak ortasında kadın cinayeti

Sokak ortasında kadın cinayeti

Konya'da 46 yaşındaki bir cani belirlenemeyen bir nedenle 2 çocuğunun 34 yaşındaki annesi eşini sokak ortasında katletti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ilgın ilçesinde eski hastane yakınlarında meydana geldi. S.P., sokak ortasında henüz belirlenemeyen nedenle eşi Sultan P.'yi bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan S.P., yere yığılırken, öfkeli koca S.P.  de olay yerinden kaçtı.

S.P., ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.P. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

 

Etiketler cinayet kadın cinayeti dehşet bıçakladı
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