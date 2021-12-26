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  4. Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada

Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada

Ankara'da bir kişi sokaktaki dubaları üzerine çarşaf örterek çaldı. Hırsızlık, esnafın dubaları yerinde görmeyip fark etmesiyle ortaya çıkarıldı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı.

Çarşı esnafı dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı.

Etiketler çarşaf hırsızlık demir duba duba hırsızlık anı
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