Sokak ortasında rezalet: Süpürgeyle cin çıkarıyor!

Balıkesir’de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı - koca, hiç tanımadıkları bir kişinin vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen adam ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi’ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.

SÜPÜRGEYLE CİN ÇIKARIYOR

Üfürükçü adamın müşterilerinden 50 TL karşılığında 5 litrelik suyu okuyup üflediğini, bir tasla su içirdiğini ve elindeki çalı süpürgesini üzerlerine sürterek cinleri çıkardığını söylediği iddia edildi.

Kameralara yansıyan o anlarda ise şüphelinin süpürgeye su dökerek karı - koca çiftin üzerinde gezdirdiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, olaya karışanlara Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulandı.