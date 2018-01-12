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  4. 12 Ocak 2018 17:46

Sokak ortasında silahlar peş peşe patladı

Adapazarı'nda iki kişi arasındaki silahlı kavgaya polis müdahale etti. Silah seslerini duyarak olay yerine koşan polisler, kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

Sokak ortasında silahlar peş peşe patladı
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Olay, saat 12.45 sıralarında, Adapazarı Kavaklar Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa O. ile aralarında husumet olan A.C., caddede karşılaşınca tartışmaya başladı.

A.C. üzerindeki tabancayı çıkararak 6 el ateş etti. Kurşunlardan ikisinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Mustafa O., yere yığıldı. Silah seslerini duyup olay yerine koşan sivil polisler, kaçan saldırganı kıskıvrak yakaladı.

Mustafa O. olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Saldırganın yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Polis, A.C.’yi yere yatırıp kelepçelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

çatışma , silahlı kavga , sivil polis
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