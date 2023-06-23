Sokak ortasında ''taciz'' cinayeti!

Erzurum'da bir kişi, kız arkadaşlarına laf atan bir tacizciyi karnından ve boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum'da Y.Ç. (21), kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği R.K.'u (34) karnından ve boynundan bıçakladı. R.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Y.Ç.'nun ise ifadesinde, "Yanımdaki kız arkadaşlarıma laf atıp, bize saldırdı. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşandı. Y.Ç.; F.K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen R.K., iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Y.Ç., elindeki bıçakla R.K.'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.K., ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından arkadaşı F. K. ile kaçan Y.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı. F.K., adli kontrolle serbest kalırken, mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme suçu'ndan tutuklanan Y.Ç.'nun ifadesinde, “Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi. Hayatını kaybeden R.K.'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

DHA