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  4. 11 Nisan 2019 22:09

Sokakta şoke eden olay !

Malatya'da bir kadın, sokak ortasında kendini vurdu. Kendini vuran kadın ağır yaralandı.

Sokakta şoke eden olay !
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Malatya'da, kendini tabancayla göğsünden vuran Hatice Ebru Y. (26), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, sokakta silah sesi duydu ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlıkekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi.

Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu. Hatice Ebru Y. neden intihara kalkıştığı araştırılıyor.

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