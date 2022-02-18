Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 87 bin 411 kişi koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 463 bin 855 testin sonucuna göre 87 bin 411 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 102 bin 94 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 264 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.0 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.0 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 84.9 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.6 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.4 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek.”