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  4. Son 4 günde aynı yerde 3 ceset bulundu

Son 4 günde aynı yerde 3 ceset bulundu

Son 4 günde aynı yerde 3 ceset bulundu

Adana'da sulama kanalına giren gencin cansız bedeni bulundu. Son 4 günde aynı yerde 2 ceset daha bulunmuştu.

Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özgür K. (30) dün akşam girdiği sulama kanalında gözden kayboldu. Ailesinin polise başvurması üzerine Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalında arama başlatıldı.

GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bugün sulama kanalının suyu kesilerek sabah saatlerinde arama çalışması tekrar başlatıldı. K.'ın annesi arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Su altı polisinin yaptığı arama sonucunda Ali Hocalı kapaklarında K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

AYNI YERDE 2 CESET DAHA BULUNMUŞTU
Gencin cesedi, aynı noktada son 4 günde bulunan üçüncü ceset oldu. 13 Ağustos'ta serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi, dün de yine aynı noktada bir erkek cesedi bulunmuştu.

İHA

Etiketler adana sulama kanalı ceset
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