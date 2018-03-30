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  4. 30 Mart 2018 13:20

Sosyal medya bu adamı konuşuyor: Helal olsun sana !

Türkiye sosyal medyaya düşen bir görüntüyle göz yaşlarına boğuldu. Ankara'daki sağanak yağış sırasında bir vatandaş sırtındaki montu çıkartarak soğuktan titreyen kadına verdi.

Sosyal medya bu adamı konuşuyor: Helal olsun sana !
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Başkentte dün gün boyu etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan en çok etkilenenler ise sokakta yaşayanlar oldu. Kentin işlek caddelerinden birinde çekilen görüntü ise adeta iç ısıttı. Bir vatandaş, yürürken gördüğü yağmurda ıslanan yaşlı kadına üzerindeki montu çıkartıp giydirdi. Yardımsever vatandaşın, titreyen kadına montunu giydirdiği anlar, yoldan geçen diğer bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Montunu yaşlı kadına giydiren vatandaş, yağmur altında tişörtüyle yoluna devam ederken, yoldan geçen başka bir kadın ise içerisinde yiyecek olduğu tahmin edilen poşeti yaşlı kadına verdi.  
 

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