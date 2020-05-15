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  4. 15 Mayıs 2020 10:55

Sosyal medya tehditlerine operasyon! 10 gözaltı var

Sosyal medya üzerinden suç örgütü ele başlarının birbirini ölümle tehdit ettiği videoların ardından emniyet birimleri harekete geçti. “Hijyen operasyonu” adı verilen ve İstanbul ile 7 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında “Hanımağa” lakaplı zanlının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medya tehditlerine operasyon! 10 gözaltı var
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan şüpheliler takibe alındı.

Toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik; İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

13 şüpheliden 10'u yakalandı

"Hijyen" adı verilen operasyonda, gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden 10'u yakalandı. 

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