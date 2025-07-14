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  4. Özdağ'dan çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''PKK silahı bırakıyormuş gibi yapıyor''

Özdağ'dan çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''PKK silahı bırakıyormuş gibi yapıyor''

Özdağ'dan çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''PKK silahı bırakıyormuş gibi yapıyor''
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak ''30 tane silahı yakmakla, terör sona ermez. PKK silah bırakmış olmaz. PJAK var, PYD var. Bunlar KCK adlı terör örgütünün alt kolu olmakta. Bunların hiçbirisi silah bırakmadı. PKK elindeki ağır silahları PYD ile PJAK verdi. Bu silahları kullanan teröristler de diğerlerine kaydırıldı. Gördüğümüz, Türkiye'de anayasa değişikliğine ikna etmek'' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'e geldi. İzmir'deki orman yangınında zarar gören yerleri ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla bir araya geldi. Ümit Özdağ ilk ziyaretini İzmir'de 29 Haziran'da çıkan orman yangınının yaşandığı Seferihisar ilçesine yaptı. Özdağ, beraberindekilerle birlikte kırsal Orhanlı ve Doğanbey mahallelerini gezip vatandaşla sohbet etti, yangına ilişkin bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, "Orhanlı Mahallesi'ndeyiz. Buranın halkı bu büyük yangının söndürülmesinde, kendi imkanlarıyla ve gençlerinin verdiği mücadeleyle başarı gösterdi. Buradaki vatandaşların İzmir Valisi’nden bir ricası var. Buraya bir konteyner ile yangın söndürmede kullanılacak araç gereç istiyorlar. Sayın Vali, umuyorum bu talebe olumlu yaklaşır" diye konuştu.

'PKK SİLAHI BIRAKIYORMUŞ GİBİ YAPIYOR'

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini de değerlendiren Özdağ, "PKK'nın yapmış olduğu mangal partisinden bahsediyorsunuz. 30 tane silahı yakmakla, terör sona ermez. PKK silah bırakmış olmaz. PJAK var, PYD var. Bunlar KCK adlı terör örgütünün alt kolu olmakta. Bunların hiçbirisi silah bırakmadı. PKK elindeki ağır silahları PYD ile PJAK verdi. Bu silahları kullanan teröristler de diğerlerine kaydırıldı. Gördüğümüz, Türkiye'de anayasa değişikliğine ikna etmek. Bir mizansen hazırlanmış. PKK silahı bırakıyormuş gibi yapıyor. Ama silahlarını yan örgütlerine aktarıyor. Orta Doğu'da eylemlerine devam ediyor. PYD'den PJAK terörist takviyesi de yapılıyor İran'a karşı. Hükümetti bize şunu söylüyor: 'Biz pazarlık yapmıyoruz' ama bu söylenen doğru değil" ifadelerini kullandı.

Silah bırakma eylemi sonrası Meclis’te komisyon kurulacağını belirten Özdağ, "Bu komisyon anayasa yapmayacak. Peki ne yapacak? Komisyonda ne konuşacaksınız? Bu komisyonu muhatabı kim olacak. Bu komisyon, anayasanın değişikliğine zemin hazırlayacak komisyon. Öte yandan, PKK ve önde gelenleri de açıklama üstüne açıklama yapıyor. 'Biz 30 silahı yaktık ancak siz de anayasamızı değiştirmezseniz, Öcalan'ı özgürleştirmezseniz tekrar teröre başlarız' diyorlar. Durum bundan ibaret" dedi. 

DHA

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Etiketler PKK terörsüz Türkiye silah bırakma
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