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Sosyal medyada iş ilanı ile 20 milyon liralık vurgun: 9 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada iş ilanı ile 20 milyon liralık vurgun: 9 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanları paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada yüksek kazançlı iş ilanı paylaşarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin ilana başvuranlara, yurt dışından banka hesaplarına gelecek olan parayı kendilerine getirmeleri karşılığında paranın yüzde 10'unu vereceklerini söylediği öğrenildi. Teklifi kabul edenlerin yanına parayı almaya giderken silahlı koruma verilirken, paranın yüzde 10'unu çeken kişilere bıraktıkları belirlendi. 

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan baskında liderliğini Ertan E.M.'nin yaptığı 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında  paralarının yatırıldığı hesap sahiplerinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler gözaltı 9 kişi dolandırıcı
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