2.5 milyon EYT'li gün sayıyor... Bugüne kadar EYT'den emekli olan kişi sayısı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 yılda 2.5 milyon kişinin daha EYT kapsamında emekli olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesiyle 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu söyleyen Işıkhan, 2,5 milyon kişinin de 5 yılda sisteme dahil olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Işıkhan emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti. Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli olduğunu söyledi. Kamu ve özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı.

Işıkhan, "Haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz" diye konuştu.

2,5 milyon kişi sisteme dahil olacak

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da ayrı bir parantez açan Işıkhan, yaklaşık 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu söyledi. Işıkhan, 2,5 milyon kişinin de 5 yılda sisteme dahil olacağını belirtti.