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Sosyal medyadaki ''uyuşturucu'' paylaşımına suçüstü

Sosyal medyadaki ''uyuşturucu'' paylaşımına suçüstü

Bursa'da uyuşturucu madde kullanan 2 kişi o anları Instagram üzerinden canlı olarak paylaşınca hartekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesabında canlı yayında uyuşturucu madde içen biri kadın 2 kişi tutuklandı.

İnegöl'de Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın yapan biri kadın 2 kişi, canlı yayında uyuşturucu madde kullanmaya başladılar. Yayını izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Canlı yayının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 2 şahsın peşine düştüler.
Narkotik ekipleri, Azra S. (19) ve Emre S.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldılar. Üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

 CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sorgulamanın ardından 2 şahıs, uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan adliyeye sevk edildiler. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmadan 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

 

İHA

Etiketler instagram uyuşturucu canlı yayın gözaltı tutuklama polis
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