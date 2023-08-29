Sosyal medyadaki videoyu deneyen çocuk ölümden döndü

Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek kolonyayla kendisini yakan 9 yaşındaki çocuk, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde ameliyat edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İ.Y, 23 Temmuz’da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek üzerindeki gömleğe kolonya dökerek ateşe verdi.

Alevlerin bir anda parlamasıyla çocuğun vücudunun üçte bire yakın kısmında yanık oluştu.

Komşularının yardıma koştuğu çocuk, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı, müdahalenin ardından İzmir’deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk edildi.



SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından muayene edilen çocuk için acil deri nakli yapılmasına karar verildi.

Oral’ın başkanlığındaki ameliyat ekibi, İ.Y’nin vücudunda yanan bölümlerin yerine vücudunun sağlam yerlerinden aldıkları derileri nakletti.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun tedavisi yanık merkezinde sürüyor.

DERİSİNİN ÜÇTE BİRİ ÇIKARILDI

Prof. Dr. Oral, AA muhabirine, aynı dönemde, benzer şekilde yaralanmış 7 yaşında bir çocuğun da hastanelerine getirildiğini ve bu çocuğu da ameliyat ettiklerini söyledi.

İ.Y’nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, “Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı.” dedi.

Aileleri de uyaran Oral, şunları söyledi:

“Aynı anda bir çocuk yanık merkezinde, benzer videolar izleyerek yaralanan iki çocuğun yatırılması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Toplumsal bir farkındalığın oluşturulması lazım. İşte bu noktada anne babaların devreye girmesi lazım. Hepimiz çocuklarımızın eline boş zamanlarında cep telefonunu alıp videoları izlemelerine müsaade ediyoruz ama ne tür videolar izlediklerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bu seyrettikleri videoların, ciddi şekilde etkisi altında kalıyorlar ve anne babalarının haberi olmadan maalesef aynı şeyleri denemeye çalışıyorlar.” (AA)