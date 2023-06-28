Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yangın

Gaziantep'in Karkamış bölgesinde yer alan mayınlı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriye sınırının sıfır noktasında olan yerde rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki mayınlı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.