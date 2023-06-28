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  4. Türkiye'nin Suriye sınırından dumanlar yükseliyor

Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yangın

Suriye sınırındaki mayınlı bölgede yangın
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Gaziantep'in Karkamış bölgesinde yer alan mayınlı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriye sınırının sıfır noktasında olan yerde rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki mayınlı alanda yangın çıktı.

 Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.

Etiketler suriye suriye sınırı sınır yangın Türkiye mayınlı bölge
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