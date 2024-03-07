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Suriyeli kadın, eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Suriyeli kadın, eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Suriye uyruklu bir kadın, eski kayınvalidesini evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen kadın tutuklandı.

Olay, iki gün önce saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Z.D.'nin (74) eski gelini E.M. (40), hırsızlık amaçlı evine geldi. M., bu sırada sırada D.'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, M. yanında bulunan bıçakla defalarca D.'yi bıçakladı. D., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Z.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredeki vatandaşların da ifadesine başvurdu. Olayı E.M.'nin yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti. Gözaltına alınan E.M., jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan E.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan E.M., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DHA

Etiketler izmir Seferihisar Suriyeli Hırsızlık kayınvalide
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