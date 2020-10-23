Suriyeli kız çocuğuna tecavüzde pes dedirten savunma!

İstanbul Arnavutkö'yde Cafer Ç. adlı kişinin 14 yaşındaki Suriyeli kıza tecavüz edip, ailesine 'kızınızı vermezseniz öldürürüm' diyerek tehdit ettiği ve sonrasında 14 yaşındaki kızla evlendiği iddia edilmişti.

Daha sonra bu iddiaları reddeden tutuklu sanık, 'imam nikahından sonra birlikte olduk' dedi.

"Kandırıldım" diyerek kendini savundu

Sanık bunlarla da kalmadı. Üstüne "Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Ben burada yaşı bakımından kandırıldım" diyerek kendini savundu. Sanık avukatları ise, "Sanık düğünden sonra ilişkiye girmiştir. İstismar olsa önceden ilişkiye girerdi" dedi.

Mahkeme şahşa, toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası kararı verdi.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cinsel istismar"

Sanığın, mağdurenin babası Ömer M.'ye mesaj atıp tehdit ettiği ve mağdurenin sanık tarafından zorla kaçırıldığına ilişkin delil bulunmadığı belirtilen mütalaada, mağdureye yönelik "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cinsel istismar" suçlarından sanığın cezalandırılması talep edildi.

Sanık Cafer Ç. ise son savunmasında, "Mağdureyle yaşını bilmeden evlendim. Mağdurenin halası, bana yaşını 16-17 olarak söylemişti. Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Eşim 17 bitti, 18 yaşındayım diyordu. Anne, babası da böyle söylüyordu. Ben burada yaşı bakımından kandırıldım" dedi.

Sanık Cafer Ç. son sözünde "Biz imam nikahından sonra beraber olduk. 3,5-4 ay çıktım. Hiç dokunmadım. Yaşını bilmiyordum. Tahliyemi talep ederim" dedi.

"Sanık düğünden sonra ilişkiye girmiştir"

Sanık avukatları da sanığın cinsel istismar kastıyla hareket etmediğini, amacının evlenmek olduğunu öne sürerek "Sanığın yanıltıldığı düğün yapmasından anlaşılmaktadır. Sanık düğünden sonra ilişkiye girmiştir. İstismar olsa önceden ilişkiye girerdi" ifadelerini kullandılar.

Sanığa indirim yapıldı

Mahkeme heyeti, sanık Cafer Ç'nin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunun sabit olduğunu belirterek alt sınırdan başlamak üzere önce 16 yıl hapis cezası verdi. Suçun birden fazla yapmış olmasını dikkate alan heyet cezayı 20 yıl hapis cezasına çıkardı. Sanık hakkında yargılama sürecindeki davranışlarını ve geleceğine olası etkileri göz önüne alan heyet, takdiri indirim hakkını kullanarak sonuç olarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık hakkında "Hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da cinsel amaçla ve çocuğa karşı olması nedeniyle artırım uygulayıp takdiri indirimle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Sanık hakkında mağdurenin babası müşteki Ömer M.'ye karşı tehdit suçundan 500 TL adli para cezası veren mahkeme, bu suçtan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Cafer Ç. hakkında "Basit yaralama" suçundan ise beraat kararı verildi. Sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"Kızını bana vereceksin yoksa seni bitireceğim"

Mağdure ile zorla döverek cinsel ilişki yaşadığı, kendi evine götürdüğü, sürekli kapıları kilitli tuttuğu, mağdurenin cep telefonunu kırdığı da belirtildi. İddianamede, sanığın mağdurenin babası Ömer'i arayarak "Kızını bana vereceksin yoksa seni bitireceğim ve öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu, polis olduğunu söylediği, korkan müştekinin de çaresiz kalarak sanığın mağdur ile kına ve düğün yaptığı, kınada da mağdurun annesi müşteki Galye'yi de tehdit ettiği ve "Surat asmayacaksınız" dediği anlatıldı.