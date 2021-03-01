Taciz iddiası sokağa döktü!

Merkeze bağlı Yakaören köyü sınırları içerisinde yer alan Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmeciliğini yapan bir kişinin, çalışanı genç bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine köyden yaklaşık 100 kişi, tabiat parkında toplandı.

Kalabalığın toplanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, köylülerle konuştu, ancak onları sakinleştiremedi.

İHA'nın aktardığına göre jandarma karakol komutanı da bölgeye gelerek, köylülerle görüştü. Köylülerin dağılmasını isteyen jandarma komutanı, kendileriyle köye gelerek konuşacağını söyledi. Uzun uğraşların ardından toplanan kalabalık dağıldı.

'Köylünün önünde duramadım'

Olayla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Yakaören köyü muhtarı Ömer Kırtay, şunları söyledi:

“Burayı işleten şahsın birkaç kişiye daha tacizde bulunduğunu öğrendik. Jandarmadan komutanlarımız sağ olsun burada sağduyulu davrandı. Hassas bir konu olunca köyde de yayıldı. Birkaç kişiye olunca ben de köylünün önünde duramadım. 2 gün önce gençler böyle bir olay yapmışlar. Onlarla hukuki yollardan halledelim diye konuştum. Ama bugün apar topar böyle bir olay yaşandı. Bizim devletimize boynumuz kıldan ince. Bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Hukuki yollardan bu işi çözmemiz lazım. Köylülerimizden galeyana gelenler oldu.

'Avukatı aracılığıyla görüştüm, kabul etmedi'

Kendisi böyle bir şeyi kabul etmemeye başladı. Yüz yüze görüşmemiz olmadı. Köylüler bu insanın burada durmasını istemiyor. Bir haftadır köyde yayıldı. Köylünün önünde duramadık ama olayı hukuki boyuttan halletmeye devam edeceğiz. Taşkınlık da olmadı.”

Tacize uğradığı iddia edilen genç kızın ailesinin olaydan sonra karşı taraftan şikayetçi olduğu ancak daha sonra şikayetini geri aldığı, tekrar şikayette bulunacakları öğrenildi.





