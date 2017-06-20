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  4. 20 Haziran 2017 10:05

Takside can pazarı !

Konya’da taksinin ağaca çarpması sonucu meydana kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

Takside can pazarı !
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Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Sinan Şener, yönetimindeki 42 TT 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Şener ve yolcu, 35 yaşındaki Ahmet Emir Cibelikaraçta sıkıştı. İhbar üzerinekaza yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır 2 yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kaza yerinde kalbi duran vesağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile yaşama döndürülen Ahmet Emir Cibelik, Meram Tıp Fakültesi, Sinan Şener ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şener ve Cibelik’inhayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

trafik kazası , konya , taksi , ağaç