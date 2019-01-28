Çalışanlar dikkat ! O para mahkemeye başvurmadan geri ödenecek
Çalışanlar dikkat ! O para mahkemeye başvurmadan geri ödenecek
Bu tavuklar ''kanser ilacı'' yumurtluyor !
Bu tavuklar ''kanser ilacı'' yumurtluyor !
Bir yeni vergimiz daha oldu: Yemeklik yağa ''atık'' vergisi
Bir yeni vergimiz daha oldu: Yemeklik yağa ''atık'' vergisi
Dolar/TL gece yarısı çakıldı ! 5,13'ü gördü...
Dolar/TL gece yarısı çakıldı ! 5,13'ü gördü...
Meteoroloji duyurdu ! 6 derece birden artacak
Meteoroloji duyurdu ! 6 derece birden artacak
O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu
O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu
CHP'nin İzmir adayları belli oldu ! İşte o liste
CHP'nin İzmir adayları belli oldu ! İşte o liste
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Ocak 2019 10:14

Taksim Meydanı'nda ''hanutçu'' kavgası kamerada

Taksim Meydanı'nın hanutçuların kavgasına polis müdahale etti. O anlar kameraya yansıdı.

A+ A-

İstanbul Taksim Meydanı’nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Tekme tokat kavga eden hanutçuları çevik kuvvet polisi güçlükle sakinleştirdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken, yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı’na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı’nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti.



Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi, ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.



Öte yandan, müşteri yüzünden çıkan kavganın arbede anları kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırması görülüyor. Ekiplerin araya girmesi sonucu kavganın daha da büyümeden önlenmesi görüntülere yansıyor.




İHA

kavga , hanut , taksim meydanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM