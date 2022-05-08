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Taksim'de korku dolu anlar: ''Abi ben öleceğim'' deyip aşağı atladı

Taksim'de korku dolu anlar: ''Abi ben öleceğim'' deyip aşağı atladı

Taksim Cumhuriyet Altgeçidinin üstüne çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, intihar girişiminde bulundu.

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu erkek bir şahıs, altgeçidin üstüne çıkarak beklemeye başladı. Bir süre bağıran şahıs ardından kendisiyle konuşmak isteyen birine, “Abi ben öleceğim” dedi. Şahıs dakikalar sonra metrelerce yükseklikten atlayarak intihar etti.

“ABİ BEN ÖLECEĞİM” DİYEREK AŞAĞIYA ATLADI
Yola düşerek yaralanan şahsı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahsın çevresinde önlem aldı.



Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede kontrolleri yapılarak tedavisi tamamlanan şahsın, taburcu edildiği öğrenildi.

Etiketler taksim ölüm atlama
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