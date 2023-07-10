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Taksim'de patlama paniği! Ortalık bir anda karıştı

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İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören yurttaşlar koşmaya başladı.

İstanbul'da gece 00:00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokak'ta kimliği belirlenemeyen 2 kişi, ellerindeki torpili ateşleyerek kaçmaya başladı. Patlama sesini duyan emniyet ekipleri, bir süre kovalama sonrası torpili patlatan kişileri yakalayarak gözaltına aldı.

Patlama sesini duyan ve hemen arkasından kaçan kişileri gören Taksim Meydanı'nda bulunan yurttaşlar korku ile sağa sola kaçıştı.

O anlar çevredeki bazı yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

 Torpili patlatanların yakalanmasının ardından Taksim Meydanı'nda yaşam normale döndü. 

Etiketler taksim torpil patlama patlama sesi panik
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