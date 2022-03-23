Taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde, taksiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Keşan-Enez kara yolu üzerindeki Siğilli köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden Gökhan Ç. yönetimindeki 22 T 4054 plakalı taksi, karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 22 FK 739 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Ali K. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan babası Ramadan K. ve taksi sürücüsü Gökhan Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali K.’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.