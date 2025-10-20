Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi

Adana'da 3 gün önce evinden çıkan ve üç gün boyunca kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aybüke'den güzel haber geldi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Aybüke U., 17 Ekim’de saat 18.00’de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini isterken güzel haber gece yarısı geldi.

Aybüke'nin hakkında çıkan haberlerin ardından polise merkezine gittiği ve kendini tanıtarak teslim olduğu belirtildi.

Aybüke’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve yakınları kızlarının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı. (DHA)

DHA