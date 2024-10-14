  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü

Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de H.S., Denizli’de N.D., Antalya’da M.A., Gaziantep’te Ü.Ö. ve İstanbul’da T.Y.’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonlarında çökertildi" açıklamasında bulundu.

Operasyonlar sonucu; organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden; 91’inin tutuklandığını, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Savcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Antalya, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 6 il merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tehdit (silahla tehdit), 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma, darp, cebir ve şiddet, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Etiketler operasyon içişleri Ali Yerlikaya gözaltı kuyu suç örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe oldu Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe oldu Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi Bakanlık listeyi güncelledi: Çocukların elinden düşmeyen 16 ürün listeye girdi 3 büyüklerin finans şampiyonu Galatasaray 3 büyüklerin finans şampiyonu Galatasaray Esnafa Suriyeli işkencesi: Kaçırıp, işkence yapıp, videoya aldılar Esnafa Suriyeli işkencesi: Kaçırıp, işkence yapıp, videoya aldılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Vallahi pes, billahi pes: Kiracısı evini hem kiraladı, hem sattı Vallahi pes, billahi pes: Kiracısı evini hem kiraladı, hem sattı Masterchef'e veda eden isim belli oldu Masterchef'e veda eden isim belli oldu En güvenilir milletvekilleri anketi açıklandı En güvenilir milletvekilleri anketi açıklandı Düğüne çocuk gelin baskını: Kız çocuğu koruma altında, aile ve damat gözaltında Düğüne çocuk gelin baskını: Kız çocuğu koruma altında, aile ve damat gözaltında
Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Game of Thrones dizisinin ''Demir Tahtı'' rekor fiyata satıldı Game of Thrones dizisinin ''Demir Tahtı'' rekor fiyata satıldı İçişleri Bakanı Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti İçişleri Bakanı Yerlikaya canlı yayın programını iptal etti Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları 10 bebek ölmüştü... 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu 10 bebek ölmüştü... 2 doktorun da adının karıştığı yenidoğan çetesi kan dondurdu 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia 18 gündür kayıp olarak aranan Rojin'in ailesinden olay iddia TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geri adım: ''Algı operasyonu yapıldı'' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geri adım: ''Algı operasyonu yapıldı'' Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var Destici: ''Kredi kartın için 750 TL vermezsen sonun Suriye, Irak ve Filistin gibi olur'' Destici: ''Kredi kartın için 750 TL vermezsen sonun Suriye, Irak ve Filistin gibi olur''