Tartıştığı sevgilisini pencereden atmıştı: Cezası belli oldu

Antalya'da hemşire Safiye Nur G.'nin (25) 2'nci kattan düşüp ağır yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan Aytaç Süleyman D.'ye (33), Safiye Nur Gürbüz'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 hapis cezası verdi.

Dehşet düşüren olay, geçen yıl 22 Mayıs'ta Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Hemşire Safiye Nur G., saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman D.'ın yaşadığı eve geldi. Burada G. ve D. tartışmaya başladı. Kavga sırasında Safiye Nur G., apartman girişinde park halindeki D.'a ait otomobilin üzerine düştü. Cam tavanın kırılması ile otomobilin içine düşen G.'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan G.'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı D.'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DOSYA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Safiye Nur G., ifadesinde erkek arkadaşının kendisini pencereden attığını öne sürerek "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi. Tutuklanan Aytaç Süleyman D. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı. İddianamede ayrıca Aytaç Süleyman D.'ı başından yaraladığı öne sürülen Safiye Nur G.'ün de 'yaralama' suçunu işlediği belirtildi. Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi avukatı, eldeki deliller ışığında sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dosyayı ağır cezaya sevk etti.

SANIK AVUKATLARININ TALEBİ REDDEDİLDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç Süleyman D. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Safiye Nur G. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık D.'a Safiye Nur G.'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 hapis cezası verdi.