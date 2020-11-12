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  4. 12 Kasım 2020 18:49

Tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldüren astsubay intihar etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını silahla vurarak öldüren astsubay aynı silahla intihar etti.

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Kötekli Mahallesi'nde kız arkadaşı Hafize G. ile birlikte yaşayan astsubay Volkan E'nin kaldığı daireden silah sesi duyan komşuları, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler tarafından silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunan Volkan E. ve Hafize G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ
İl Jandarma Komutanlığında görevli Volkan E'nin, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hafize G'yi tabancasıyla öldürdüğü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

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