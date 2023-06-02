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Tavuk fabrikasında feci ölüm

Tavuk fabrikasında feci ölüm
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Bolu'da bir tavuk fabrikasında çalışan 50 yaşındaki R.S., canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkışarak hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren tavuk fabrikasında feci bir kaza yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan R.S. (50), canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkıştı.

Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği tesit edilen R.S., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

S.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler bolu tavuk fabrikası iş kazası
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