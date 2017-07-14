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  4. 14 Temmuz 2017 09:58

TBMM önünde bomba paniği !

Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı

TBMM önünde bomba paniği !
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TBMM Dikmen Kapısı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın arasındaki Dikmen Caddesi üzerinde yol kenarında duran valizi gören TBMM görevlileri, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını şerit çekerek kapattı ve vatandaşları valizden uzak durmaları konusunda uyardı.

İHA'nın haberine göre; TBMM'nin girişindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, çantayı cadde üzerine bırakan şahsı tespit etti ve şahsın bulunması için çalışma başlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Dikmen Caddesi çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valiz üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından valizin içinden çamaşır çıktı. Caddenin tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte hayat normale döndü.

 

 

İHA

valiz , bomba , alarm , tbmm , ankara