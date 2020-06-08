SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 711 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Haziran 2020 20:05

Tedavi için geldi, arkadaşının evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’dan tedavi için Antalya’ya gelen 64 yaşındaki Osman Karaaslan, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Tedavi için geldi, arkadaşının evinde ölü bulundu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Afyonkarahisar’dan tedavi için Antalya’ya gelen 64 yaşındaki adam, tramvay durağında karşılaştığı arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Olay, bugün 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 3157 sokaktaki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, böbrek rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Osman Karaaslan (64), tedavi olmak için bugün sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. İddiaya göre, Karaaslan daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Ahmet U. ile tramvay durağında karşılaştı.

Ahmet U.'nun evine davet etmesinin ardından birlikte eve geçen ikiliden Karaaslan, duş aldıktan sonra bir anda fenalaştı. Ahmet U.'nun durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de evde inceleme yapıp, Ahmet U.'nun ifadesine başvurdu.

Osman Karaaslan'ın cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ölü , tramvay , antalya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM