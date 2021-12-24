Tek kelimeyle vahşet: Eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Şanlıurfa’da, 6 aylık çocuğunu aşıya götüren Meral B. (21), sağlık merkezi çıkışında eşi Mehmet Şah B. (28) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Kahreden olay, öğleden sonra Yenice Mahallesi'nde bulunan 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 6 aylık bebeğini aşıya götüren Meral B., çıkışta kocasıyla karşılaştı. Bebeği otomobile koyan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Şah B., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla eşi Meral B.’ın kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şah B. daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayın ardında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B. çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası çiftin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.