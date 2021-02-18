TEM otoyolu savaş alanına döndü

Kaza, bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi. 8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı saniye saniye kaydedildi.