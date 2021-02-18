SON DAKİKA
İSTANBUL VE 19 İLDE YÜZ YÜZE EĞİTİME KAR ENGELİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Şubat 2021 08:42

TEM otoyolu savaş alanına döndü

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada TEM otoyolu savaş alanına döndü. Kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

A+ A-

Kaza, bu sabah saatlerinde TEM otoyolu Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle otomobil, servis minibüsü, tır ve kamyonlar birbirine girdi. 8 aracın karıştığı kazada araç içinde bulunanlardan bazıları yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü. TEM Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayganlaşan yolda duramayan kamyonun tıra çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

trafik kazası , kaza , tem , tem otoyolu , savaş alanı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM