Temizlik işçisini dövüp yaraladılar !

İstanbul Eyüpsultan'da alkollü olduğu öne sürülen zanlılar, belediye temizlik işçisini dövdü, sonra silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir kişi, kimliği belirlenemeyen zanlıların saldırısına uğrayarak sopayla darp edildi. Aldığı darbeler sonrasında yere yığılan işçiye saldırmaya devam eden şahıslar, sonrasında ise silahla bir el ateş ederek işçiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar kanlar içinde yerde kalan işçiyi araçlarına alarak hastaneye götürdü. Hastane polisinin bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarının ifadelerini alan ve mermi kovanını inceleyen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birinin elinde alkol kutusu olduğunu söyleyen görgü tanığı Abdullah Hammut, "İlk önce 3 kişi geldiler. Tartıştılar. Sonra vurdular. Çekip gittiler. İçki içen vurdu, gitti. Tanımıyorum ama burada bir adam tanıyor. O da hastaneye götürdü” dedi.